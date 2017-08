הזמרת שירלי מגלד שיחררה השבוע את הסינגל העשירי שלה “לילות שלמים”. באלבום שיתופי פעולה מקצועיים רבים ביניהם עיבודים של ירון גרשובסקי (מנהטן טרנספר) ועוד. במקביל מקליטה מגלד שיר נוסף בעברית ואנגלית לפי דרישת סטיב גרינברג לשעבר מנהל SONY U.S.A וכותב הלהיט ההסטרי Who let the dogs out ששמע את מגלד בביצוע השיר בעברית וכך נולד הרעיון לביצועו באנגלית ובעיבוד מחודש.

צילום: נתן יעקובוביץ

תגובות

תגובות